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Через важкі втрати окупанти вивели з Харківської області в Росію одну БТГр, - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти через важкі втрати вивели в село Солоті Валуйського району Бєлгородської області батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - зазначили в Генштабі.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність...
  • Олег Кущ 3c573107
    Да, отлеты из Харькова за три дня были частые. Причем звук уже другой Наши пушки мы уже знаем
  • Valter Valter
    У бабыещанарожают работы будет непочатыйкрай. Рузьке бабы, становитесь раком перед Ашотами и Ахметами, делайте срочно ***** рузьких Ванек, ато те что были закончились
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