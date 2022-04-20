Через важкі втрати окупанти вивели з Харківської області в Росію одну БТГр, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти через важкі втрати вивели в село Солоті Валуйського району Бєлгородської області батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - зазначили в Генштабі.

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