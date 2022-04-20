Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Містраль"

Уряд Норвегії передав на озброєння України понад 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Містраль".

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, інформує Цензор.НЕТ

"Конфлікт в Україні може бути тривалим, і країні потрібна міжнародна підтримка, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони "Містраль", - каже міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Міністр підкреслив, що ПЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС, і яка буде дуже корисною в боротьбі з ворогом.

"Зараз уряд дарує Збройним силам України близько 100 ракет протиповітряної оборони "Містраль". Зброя вже прямує до України", - заявив міністр оборони Норвегії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM