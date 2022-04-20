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Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Містраль"

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Уряд Норвегії передав на озброєння України понад 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Містраль".

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, інформує Цензор.НЕТ

Норвегія передала Україні 100 ПЗРК Містраль 01

"Конфлікт в Україні може бути тривалим, і країні потрібна міжнародна підтримка, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони "Містраль", - каже міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Міністр підкреслив, що ПЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС, і яка буде дуже корисною в боротьбі з ворогом.

"Зараз уряд дарує Збройним силам України  близько 100 ракет протиповітряної оборони "Містраль". Зброя вже прямує до України", - заявив міністр оборони Норвегії.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
  • 1sarmat
    Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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