За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, є жертви, - Нацполіція

За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ударів загинули та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.

"Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Краматорськ, Новогродівка, Торецьк, Миколаївка, Благодатне, Орлівка, Рубці, Привілля. Ворог обстрілював мирне населення ракетами, із реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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