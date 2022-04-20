За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, є жертви, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок ударів загинули та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.
"Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка, Краматорськ, Новогродівка, Торецьк, Миколаївка, Благодатне, Орлівка, Рубці, Привілля. Ворог обстрілював мирне населення ракетами, із реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.