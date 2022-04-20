Від початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, зокрема 169 дітей, - ООН
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Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
За даними ООН, ще 2818 людей зазнали поранень, зокрема 272 дитини.
Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.
На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.
ООН використовує лише верифіковану інформацію та наголошує: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.