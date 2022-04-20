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Від початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, зокрема 169 дітей, - ООН

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оон
Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

За даними ООН, ще 2818 людей зазнали поранень, зокрема 272 дитини.

Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.

На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.

ООН використовує лише верифіковану інформацію та наголошує: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

Також читайте: Припинення вогню в Україні зараз "не на горизонті", - ООН

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Gal
    От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
  • Hanka Panyanka
    зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
  • Sophia-Maria Duglass
    Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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