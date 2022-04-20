Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,9 тис. осіб, 171 літак, 150 гелікоптерів, 815 танків і 2 087 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно становлять: особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано, танків - 815 од, бойових броньованих машин - 2087 од, артилерійських систем - 391 од, РСЗВ - 136 од, засоби ППО - 67 од, літаків - 171 од, гелікоптерів - 150 од, автомобільної техніки - 1504 од, кораблі /катери - 8 од, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165. Спеціальна техніка - 27. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Читайте на "Цензор.НЕТ": Королівські піхотинці відправили ворожу БМП за "Русским военным кораблем" на Луганщині. ВIДЕО "Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська