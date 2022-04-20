Україна не отримувала нові літаки від партнерів, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна не отримувала нові літаки від партнерів!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Офіційно! Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні в Пентагоні заявили, що зараз Україна має більше літаків-винищувачів, ніж два тижні тому.

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