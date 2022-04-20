"Міністр внутрішніх справ ЛНР" заарештований ФСБ. Через невдачі на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР", - ГУР МО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді", - йдеться у повідомленні.
Українські розвідники підкреслюють, що "чистки" в політичному керівництві т. зв. ЛНР свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками "ЛНР" в умовах ведення війни з Україною.
"За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, РФ намагається в максимально зжаті строки налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України", - впевнені у ГУР МО.