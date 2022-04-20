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"Міністр внутрішніх справ ЛНР" заарештований ФСБ. Через невдачі на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР", - ГУР МО

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розвідка
За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Арешт "міністра внутрішніх справ ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники підкреслюють, що "чистки" в політичному керівництві т. зв. ЛНР свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками "ЛНР" в умовах ведення війни з Україною.

"За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, РФ намагається в максимально зжаті строки налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України", - впевнені у ГУР МО.

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Топ коментарі

  • Dmitri 18251fb2
    швабру ему, да с занозами. жрите друг друга крысы
  • Alexey Chernyavsky
    Бывший гаишный прапорщик министр.Смех да и только.Хотя в бутофорной республике все такое.
  • Leon Renk feb3e892
    Славненько було б якби з корнета зробили барабан!
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