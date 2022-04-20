Окупанти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі, - НСЖУ

Російські військові знищили архіви українського політика В’ячеслава Чорновола і дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.

Окрім того, втрачено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола, інформує Національна спілка журналістів, передає Цензор.НЕТ.

Про знищення архівних матеріалів українських політв’язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка повідомив Богдан Плахотнюк, племінник Чорновола. Архіви розташовувалися у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава, та Миколи Плахотнюка – у Лісовій Бучі, місцевості міста Буча.

"Знищене моє дитинство та юність... Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола; знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама; знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху", – повідомив Богдан Плахотнюк у вівторок, 19 квітня, коли уперше зумів дістатися обійстя в Бучі.

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