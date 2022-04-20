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Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії

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рф,армія,чернігівщина
За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.

Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.

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Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.

Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії 01

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • cimbitep
    жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
  • KosAn30 JT26
    как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
  • Ivan Pidbujpata
    І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
    Подуріли....
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