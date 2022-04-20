Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії

За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.

Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.

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Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.