Три переправи на Київщині вже функціонують, на шести рух відновлено, ще вісім будуються, - Кубраков

На Київщині на сьогодні функціонують три переправи – в селах Стоянка, Романівка та Катюжанка; ще на шістьох відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури України із посиланням на його голову Олександра Кубракова у своєму телеграм-каналі.

"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь - усі ці населені пункти у передмістях Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велися запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, щоденно працюємо над тим, щоб якнайшвидше розчистити вулиці", - йдеться в повідомленні.

Із 5 квітня дорожні бригади долучилися до волонтерів та комунальників і фактично займаються генеральним прибиранням. На сьогодні маємо 170 км прибраних вулиць.



"Фокусуємося не лише на важливих логістичних маршрутах, але й там, де ворог нищив інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани.



Найбільше було зроблено на Київщині на Житомирській трасі - понад 100 км вже очищено. Роботи тривають і на трасі М-07 Київ - Ковель - тут розчищено вже 35 км. Працюємо і на регіональних та територіальних шляхах - 30 км вже чисті.



Системно ведемо роботу з будівництва тимчасових переправ, де сполучення зі столицею або регіонами відсутнє, "Укравтодор" разом з військовими будує тимчасові переправи", - зазначили в Міністерстві інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури