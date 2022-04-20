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На Херсонщині російські окупанти "підкуповують" людей простроченою гуманітаркою та сумнівними ліками, - облрада

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Окупанти на Херсонщині поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади, підвищуючи градус терору.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Орки підвищують градус терору практично щодня. Вони дуже серйозно поставили за мету повністю припинити діяльність наших гуманітарних ініціатив. Щодня проводяться обшуки у членів нашої команди, а списки на блокпостах поповнюються їхніми прізвищами", – заявив Соболевський.

Він зазначив, що окупантам потрібен у Херсонській області вакуум української влади та гуманітарної підтримки населення, який вони мають заповнити своїм "русским миром", своєю простроченою гуманітаркою, ліками сумнівного походження та якості. А також заповнити своєю пропагандою та тоталітарною ідеологією.

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Окупантам для цього катастрофічно не вистачає підтримки як з боку мешканців області, так і з боку керівників місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату. А без цього налагодити життєдіяльність області за короткий термін практично неможливо, написав Соболевський.

"Ті ж, хто прийняв рішення працювати з орками, – це не тільки залишиться на вашій совісті. За це доведеться відповісти. Не можна бути трошки зрадником, як не можна бути трошки вагітною. Якими б "мотивами" ви не прикривалися", – зазначив Соболевський.

Щодо окупантів, то, як наголосив Соболевський, тим нічого запропонувати жителям Херсонщини, окрім червоних прапорів та реставрованих пам'яток радянської епохи. Вони прикупили за недорого кілька місцевих негідників, яких же самі зневажають і кинуть одразу ж, як тільки вони перестануть бути корисними, написав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вячеслав Зубарев
    Я впевнений що знайдуться поціновувачи. За шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси, То оддасте.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Да розхерачте вже Антонівський міст! Тоді орки в Херсоні опиняться в "котлі". Від Миколаїва до Херсона 60 км. Точка-У - 120 км.
    В чому проблема.
    Чи "політичної волі" немає?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смердюче лайно може підкуповувати лише смердючим лайном-бо нічого іньшого окрім смердючого лайна у нього немає...
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