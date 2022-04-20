До 9 травня Росія хоче відтіснити ЗСУ зі сходу та втримати "сухопутний коридор" до Криму. Це має подаватися як "перемога", - Міноборони

Мета ворога - до 9 травня відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству", - сказав Мотузяник.

За його словами, Росія не обмежиться виключно цим.

"Цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - сказав Мотузяник.

Речник МОУ наголосив, що російські загарбники намагатимуться оточити українське військове угруповання.

"Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих "котлів". Наше завдання – цього не допустити", - сказав Мотузяник.

Речник МОУ нагадав, що в останні кілька днів росіяни активізували наступальні дії на сході держави, збільшилася кількість ракетних ударів та артобстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Тому, за його словами, можна стверджувати, що вирішальна битва за Донеччину та Луганщину розпочалася.

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"Власне, широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися. Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", - наголосив Мотузяник.