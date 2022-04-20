Триває ремонт водопроводів та відновлення електропостачання на Харківщині, - Тимошенко

У Харківській області триває відновлення інфраструктури, у фокусі комунальників - забезпечення людей водою та електрикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що у місті Дергачі відновлено електропостачання 1,5 тис. споживачам. Підключено 220 будинків у селищі Велика Рогань. Роботи з відновлення постачання електроенергії тривають також у селі Мала Рогань.

"У Харкові розчищають вулиці та прибирають завали в Київському, Московському, Шевченківському та Немишлянському районах. Проводять ремонтні роботи на пошкоджених трубопроводах в Основ'янському, Шевченківському, Московському, Новобаварському та Київському районах. Почали прибирання парків у Шевченківському та Немишлянському районах міста", - зазначив Тимошенко.

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