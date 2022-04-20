Мер Бойченко закликав маріупольців евакуюватися: На вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав маріупольців евакуюватись із міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Він нагадує, що сьогодні о 14:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.

Визначено точку збору та посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу. З подальшою додатковою посадкою людей у ​​двох локаціях:

🔵 Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління "Азовсталі";

🔵 Бульвар Шевченка на кільці біля Порт-Сіті.

Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Рідні маріупольці, упродовж цих довгих та неймовірно важких днів ви виживали у нелюдських умовах. Ви перебували в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжя, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете у безпеці", - звертається Бойченко до містян.

За його словами, вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати із міста.

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"Сьогодні ці люди у безпеці. Дорогі маріупольці, Україна чекає на вас. Ми чекаємо вас. І звертаюся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - резюмує Бойченко.