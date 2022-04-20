"Ми всіх заберемо". У Зеленського готують переговори щодо повернення депортованих до РФ українців

Українська сторона готується до переговорів з Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес проходитиме одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.

За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їхнє повернення до країни.

"Зараз готуємося. Це на рівні (віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції. - Ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.

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