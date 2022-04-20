У Херсоні вбили проросійського блогера Кулешова. ФОТО

У Херсоні російські окупанти вбили проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські окупанти вбили місцевого проросійського блогера Валерія Кулешова. Певне, чимось не підійшов новим господарям. А може, ті просто не розібралися, хто це і прийняли Кулешова за українського активіста. "Русский мир" убиває. Це важливо пам'ятати та розуміти всім", - розповів він.

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Про це вбивство Кулешова також повідомляє місцеве видання Мост.

"В Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова. Про це повідомили місцеві пабліки та підтвердив лідер місцевого Нацкорпусу Микита Тютюнник. Пізніше інформацію підтвердили друзі загиблого. Кулешова, розстріляли біля його під'їзду у Шуменському мікрорайоні. Він знаходився в автомобілі Мазда сірого кольору", - пише видання.