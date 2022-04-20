4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.
Як зазначається, санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію.
У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки
"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад $ 20 млрд на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", - йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.
"Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії", - резюмують у Центрі протидії дезінформації.