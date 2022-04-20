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4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації

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дефолт,рубль
Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації.

Як зазначається, санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це 4 травня світ може визнати дефолт Росії. Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки

"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати росії понад $ 20 млрд на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок - дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників.

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"Водночас, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії", - резюмують у Центрі протидії дезінформації.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Leonid Nevzlin

    @Nevzlin

    ·
    https://twitter.com/Nevzlin/status/1516504356853538818 14 ч

    Топ-менеджмент «Сбербанка» на вчерашней закрытой встрече с сотрудниками заявил об отказе организации от выпуска карт UnionPay.
    Китайская платежная система не намерена сотрудничать со «Сбербанком» из-за риска попасть под вторичные санкции.
    Русский корабль пошёл на х..
  • S. Fogger
    Помнится как при "великом и могучем" совке доллар тоже стоил 62 копейки. Каждый день газета Известия публиковала таблицу официального курса валют и все совковые граждане гордились, что у них такой сильный рубль, но при этом доллар официально невозможно было купить от слова вообще, а у спекулянтов на руках он был от 5 до 10 руб за один зеленый. И газом с нефтью тогда очень мощно торговали, а у самих в глубинке газа как не было так и нет до сих пор. Только где он этот совок сейчас? Сгинул через 10 лет войны в Афганистане. Это же ждет и запоребриковую территорию. У фашистской федерации запаса прочности максимум года на 3-4.
  • botoks
    диды просят к победобесию
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