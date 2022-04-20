Світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади, - Луганська ОВА
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Лагодити пошкодження можна лише після завершення бойових дій.
"Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. "Руський мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих", – йдеться у повідомленні.
У низці населених пунктах аварійні бригади проводять ремонт: працюють у Лисичанську, Сєверодонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін.
"Повертають світло в домівки інших міст і сіл. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", – сказав Гайдай.
Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю та вісім частково.
Знеструмлено 34 населені пункти – 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії.
Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєверодонецьку та Лисичанську.
Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".