Світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади, - Луганська ОВА

У Попасній, Рубіжному та частині сіл Гірської громади на Луганщині майже знищено інфраструктуру, світло, газ та водопостачання вже не відновити

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Лагодити пошкодження можна лише після завершення бойових дій.

"Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. "Руський мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих", – йдеться у повідомленні.

У низці населених пунктах аварійні бригади проводять ремонт: працюють у Лисичанську, Сєверодонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін.

"Повертають світло в домівки інших міст і сіл. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", – сказав Гайдай.

Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю та вісім частково.

Знеструмлено 34 населені пункти – 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєверодонецьку та Лисичанську.

Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".

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