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Суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього нардепа Киви за підозрою у державній зраді, - ДБР

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За ініціативи ДБР суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади", - йдеться у повідомленні.

Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні Росії.

"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - підкреслюють у ДБР.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
  • Виталий Берестнев
    Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
  • Старый зольдат
    Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
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