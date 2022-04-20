Байден збере вище військове командування на тлі загострення ситуації в Україні

Президент Джо Байден сьогодні збере вище військове керівництво США на щорічну зустріч у Білому домі. Вона набуває особливого значення, оскільки війна Росії проти України вступає в нову ризиковану фазу, а Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів і високопоставлені воєначальники обговорять "різні теми", повідомив представник Ради національної безпеки. Захід включає офіційну зустріч у Західному крилі, а потім вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів.

Хоча щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в новини, цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є вторгнення Росії в Україну, яке, як побоюються офіційні особи, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

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Росія заявила, що вступила в новий етап вторгнення і методично прагне захопити Донбас на сході України. Західні союзники очікують, що війна може тривати багато місяців, зайти в глухий кут і перевірити бойові можливості українських захисників.

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати оголосять про ще один пакет військової допомоги для України, який може відповідати обіцяним минулого тижня 800 мільйонам доларів.

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Тривале зіткнення також може стати випробуванням для громадської підтримки України у США. Минулого місяця Байден попросив Конгрес встановити рекордні витрати на армію в мирний час на майбутній фінансовий рік.

Зустріч проходить на тлі питань про майбутнє сил НАТО в Європі, зокрема про те, чи встановлювати постійну присутність на східному кордоні.