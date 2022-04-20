ГУР МО оприлюднило дані міжнародного злочинця Кобилаша Сергія: він керував килимовим бомбардуванням Маріуполя та інших міст України

ГУР МО України здобуло дані міжнародного злочинця, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники.

"Кобылаш Сергій Іванович": командувач далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення", - надають інформацію у ГУР.

Розвідники підкреслюють, що саме під керівництвом Кобилаша вперше після закінчення Другої світової війни важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя.

Дані на " КОБЫЛАША Сергея Ивановича ", а саме — повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання, що становить близько 1,5 мільйонів американських доларів, дані (+фото) дружини та доньки в можете знайти за посиланням.

"Покидьок! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!", - гарантують у ГУР МО України.

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