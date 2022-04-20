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Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський

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Моральний обовʼязок партнерів - надати Україні необхідну зброю та боєприпаси, якщо вони у них є.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній насамперед моральний обовʼязок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців", - зазначив глава держави.

Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 01
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 02
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 03
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 04
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 05
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 06
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 07
Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський 08

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Несправедливо гроші в асфальт закатувати під час війни.
  • Elena Zhmariova
    Про крадивництво и президентский университет на выпердосе не мешало бы вспомнить. И про 18000 долларов на каждого ребенка. Прежде всего руководство Украины обязано было думать об обороне, а не мечтать об обольщении путлера на личном свидании.
  • Roman I 19915c5b
    З асфальту тепер зброю ліпи, чмо зелене , блдь
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