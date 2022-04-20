Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, - розвідка

Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Після проведення мобілізації ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців", - заявляють у Головному управлінні розвідки.

Як повідомлялось раніше, для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат.

За здобутою інформацією українських розвідників у день "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців. Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

- знищення представників українського етносу;

- проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

"Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - підкреслюють у ГУР МО.

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