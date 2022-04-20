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В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

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німеччина
Федеральний уряд Німеччини більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебестрейт, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер надав усе, що може" - сказав він.

Тому, за його словами, доводиться йти іншими шляхами, наприклад, фінансувати закупівлі в галузі озброєння. Хебестрейт має на увазі переговори з Україною та промисловістю про те, що необхідно і можна постачати.

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Затримки з постачанням зброї з німецької сторони немає, наголосив він.

У дискусії щодо поставок зброї в Україну Бундесвер відхилив заяви про те, що він міг би негайно поставити частину свого важкого озброєння Україні, якщо Німеччина цього захоче. Як заявив заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь, такі поставки можуть ослабити німецьку армію.

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Топ коментарі

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Схоже на те. Дипломати з криворізької підворотні, блін...
  • Елена Роженко
    Рядовые немцы на сайтах пишут,,,,да отдайте им все что есть,,,они хоть воюют,,,а к нам придут,,,мы все равно лапки к верху,,,,Правительство продолжает тупо сцать перед Путлером
  • Urs
    Обиделись. Цель достигнута.
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