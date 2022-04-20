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У Бердянську військові РФ вимагають від будинків культури проведення концертів на 9 травня, - в.о. мера Свідло

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бердянськ
В тимчасово захопленому Бердянську військові РФ приходять до будинків культури та вимагають проведення концертів на 9 травня.

Про це під час наради в Запорізькій ОВА повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях, - розповів Свідло.

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Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів. Голова ОВА Олександр Старух звернувся до голів громад з проханням пильно відслідковувати факти викрадення громадян. Він нагадав: якщо телефон забрали, потрібно звернутися в поліцію. Зруйнували домівку – треба подати заяву у правоохоронні органи і органи місцевої влади. Необхідно зафіксувати кожен випадок, наголосив він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • буков
    До 9 травня ще стільки часу, що можна і "Лебедине озеро" підготувати.
  • Green sheet
    Выродки фашистские. Убили столько людей, разбомбили дома и требуют чтобы для них танцевали и восхваляли. Нужно освобождать нашу землю без никаких условий и переговоров. Пока из наших людей зомбаков и рабов не сделали
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Програма концерту: 1. Виступ байрактарів. 2 . Гопак у виконанні джавелінов....
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