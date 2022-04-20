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Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров

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starlink
Профільна нацкомісія (НКЕК) з ініціативи Держспецзв'язку дозволила на час воєнного стану використовувати SpaceX Starlink усіма категоріями користувачів.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

Михайло Федоров зазначив, що НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:
- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", - пише Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу з підключення України до Starlink почали у червні 2021 року, - Держкосмос

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
  • Ksenia VB
    Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

    Півтора місяці, Карл.
    Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
    А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
  • Ksenia VB
    прощай укртелеком ?
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