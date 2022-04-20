Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
Михайло Федоров зазначив, що НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:
- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.
"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", - пише Федоров.