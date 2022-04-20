Міноборони РФ вирішило засекретити дані про родичів ліквідованих в Україні військових

Міноборони РФ вирішило засекретити дані про родичів військових, яких ліквідували в Україні, цю інформацію буде переведено до розділу держтаємниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на проєкт ухвали уряду.

Дані про військовослужбовців РФ, яких ліквідували під час бойових дій, становлять державну таємницю ще з 2015 року, проте пільги членам сімей загиблих оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій. Тепер Міноборони РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що засекретити дані необхідно "з метою обмеження кола осіб, що мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли), виконуючи завдання під час спеціальної військової операції на територіях України".

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Наразі імена загиблих в Україні російських військових розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони Росії не публікує списки. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, заявивши про загибель 1351 російського військовослужбовця.