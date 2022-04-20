Глава МВС Сербії звинуватив Україну, ЄС і Швейцарію у гібридній війні

Глава МВС Сербії Александар Вулін заявив, що Україна, ЄС і Швейцарія ведуть гібридну війну проти його країни нібито через незалежну політику щодо санкцій проти РФ.

Про це він заявив в ефірі програми Happy TV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Проти Сербії ведеться гібридна війна, вона ведеться тому, що Сербія має незалежну політику, і ми не вводили санкції і не будемо вводити санкції проти Російської Федерації. Ось як нас карають. Ми маємо інформацію про те, хто стоїть за цими атаками", - сказав Вулін, коли його попросили прокоментувати загрози безпеці та тиск на Сербію через повідомлення про бомби, закладені в літаки, а з учорашнього дня і в торговельні центри.

Міністр підкреслив, що це чиста економічна атака.

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"Коли ви закриєте ТРЦ, поки не перевірите все, поки не повернете людей, ви повністю втратите день. Ніхто не буде робити покупки в цьому ТРЦ, ви уникаєте туди ходити. Серйозний економічний збиток завдається. Це проти нас ведеться економічна війна" - сказав Вулін.

Міністр повторив, що це гібридна війна, яка ведеться проти Сербії, і зазначив, що вона ведеться як з території ЄС, так і з території України.

"Остання атака була з сервера у Швейцарії. Це країни, територія яких використовується для гібридних атак на нашу країну. Ми знаємо, хто стоїть за цими атаками, щось ми можемо довести, щось не можемо. Ми звернулися до цих країн, ми звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона нам допомогла і розповіла про речі, які надходять з їхньої території. Ще раз повторюю, це кілька країн ЄС, і одна зокрема, Україна і останній раз вчора Швейцарія" - заявив Вулін.

Нагадаємо, МЗС України на початку тижня заявило, що звинувачення президента Сербії про причетність України до повідомлень про мінування сербських літаків не відповідають дійсності.