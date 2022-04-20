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З початку війни підрозділи Нацгвардії затримали 170 ворожих диверсантів, - МВС

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гес,нацгвардія
Підрозділи Національної гвардії з початку повномасштабного вторгнення Росії виявили 170 ворожих диверсантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З початку нападу росії 24 лютого підрозділи Нацгвардії затримали 1733 особи, з яких 170 — представники диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали Службі безпеки", - йдеться у повідомленні.

У затриманих вилучили 33 одиниці вогнепальної зброї і майже 500 набоїв, 15 одиниць холодної зброї, 29 гранат і більше кілограма наркотиків.

Громадян закликають бути обережними, з огляду на те, що днями правоохоронці виявили в одному зі столичних районів розтяжку.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    "Бойові" фото міністра освіти Шкарлета та ректора НАУ Луцького, на якому вони позують у військовій формі в бронежилетах та з автоматами.
    Чому вони одягнені у військову форму та ходять зі зброєю у Києві, коли основні дії тривають на сході України? Віддайте броніки і форму хлопцям на схід і не ганьбіться!

    "
  • НБ
    Щодо шкарлета. Спершу вкрав чужі думки (плагіат) і привласнив дисертацію. Незважаючи на викриття продовжує залишатися на посаді але тепер вкрав чужу форму тобто привласнив чужі подвиги і вводить всіх в оману ніби то він "захистник". Що він ще вкраде і привласнить? Покидьок і мразота... І це міністр ЗЕ-кабміна. Там всі такі...
  • НБ
    Ненавиджу фарисеїв. Взагалі за носіння військової форми всілякими покручами та аферистами потрібно ввести колосальні штрафи.
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