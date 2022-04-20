Росія облаштовує позиції та спостережні пости навпроти Чернігівської та Сумської областей, - речник Держприкордонслужби Демченко

Росія здійснює інженерне облаштування позицій та спостережних постів навпроти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми фіксуємо проведення Росією збройних провокацій на українсько-російській ділянці кордону із послідовним звинуваченням у цьому саме української сторони. До того ж ми спостерігаємо, що по той бік кордону, на окремих напрямках навпроти Чернігівської та Сумської областей ворог здійснює інженерне облаштування позицій та спостережних постів. Крім того, у російському прикордонні відзначалися окремі переміщення військової техніки", - сказав Демченко.

Речник зазначив, що в рамках поновлення контролю за державним кордоном у межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Водночас він додав, що наразі тривають заходи щодо розвідки місцевості у прикордонні, інженерне облаштування, створюються пункти спостереження та контрольні пости, а також інші місця для несення служби прикордонниками.

"Через продовження російської агресії класична охорона кордону не відбувається, оскільки залишається небезпека мінування місцевості, роботи диверсійних груп та обстрілів суміжною стороною. Зокрема, наші наряди вже фіксували здійснення по території України обстрілів противником із "Градів", вогонь вівся з території Росії у напрямку Сумської області. На Чернігівщині ворог в один із днів тричі з території Росії вів мінометний вогонь навпроти державного кордону, і снаряди влучали поряд із населеним пунктом Сеньківка, і над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник", - розповів Демченко.

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За його словами, окремо у напрямку Сеньківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалася потрапити на територію України. "По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли", - поінформував він.

Речник зазначив, що розвідувально-пошукові групи продовжують знаходити схрони зі зброєю та боєприпасами, залишені військовослужбовцями РФ, та снаряди.