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Шукаємо шляхи для зупинення війни РФ проти України відразу за кількома напрямками, - речник ЄС Стано

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стано
Євросоюз докладає всіх дипломатичних зусиль для зупинення російської агресії проти України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, але враховує й ту обставину, що доля врегулювання конфлікту значною мірою залежить від ситуації на полі бою.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші зусилля включають також наш заклик до Росії зупинити цю протизаконну агресію. Ми працюємо на багатосторонньому рівні, і суть ситуації, коли рішення можуть прийматися на полі бою, є лише ілюстрацією того, що відбувається просто зараз. Тому що Росія не демонструє жодних ознак серйозного залучення та бажання відповісти на такі міжнародні заклики, зокрема, від ЄС та його країн-членів. Тож, безумовно, важливою є ситуація на полі бою, де Збройні Сили України обороняють свою країну та свій народ. Водночас, відбуваються дуже багато інших подій на політичному та дипломатичному рівнях", - сказав Стано.

Він нагадав, що Європейський Союз шукає шляхи для зупинення російської агресії проти України відразу за кількома напрямками. Один з них – це продовження фінансової економічної та політичної підтримки України, включаючи допомогу на розвиток спроможностей її Збройних Сил до захисту народу та всієї країни від вбивчих атак російської військової машини.

Ще один напрямок – це активне політичне залучення, яке Євросоюз здійснює спільно із міжнародними партнерами, на двосторонній або багатосторонній основі, в ООН або на рівні індивідуальних двосторонніх контактів, коли лідери ЄС або його країн-членів мають контакти з колегами у третіх країнах.

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Заклики до Росії зупинити агресію проти України та відповідні заходи з переконання Кремля є ще одним напрямком дипломатичних зусиль Євросоюзу.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вместо тысячи слов - оружие, экономическая помощь под тщательным своим присмотром с невозможностью разворовывать наши чудо-политиками и Вежливые антиспецоперационные санкции, а также невозможность их обхода всякими хитросделанными, вот вам рецепт
  • olele
    ...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

    Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
  • Paul Foxen
    Які такі дипломатичні події? ось такі?
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