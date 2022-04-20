Україні подарували 100 безпілотників "Quantix Recon", - ГУР Міноборони

Виробник дронів-камікадзе "Switchblade" подарував Україні сто безпілотників "Quantix Recon".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні компанії, 100 БпЛА "Quantix Recon" буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США. Подаровані нашій державі дрони будуть відправлені протягом поточного тижня, а за ними будуть й інші постачання.

Глава та виконавчий директор "AeroVironment" Вахід Навабі представив БпЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня та зазначив: "Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється".

За його словами, здобута дронами "Quantix Recon" інформація дозволить планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

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"Для "AeroVironment" – велика честь підтримувати народ України", – підкреслив Навабі.