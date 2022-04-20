Джонсон закликав Росію зі співчуттям ставитися до полонених британців
Відповідаючи на запитання про відео з Айденом Асліном, полоненим британцем, який приєднався до українських морських піхотинців, Джонсон закликав російську державу ставитися до нього "гуманно і співчутливо", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Хоча... ми активно відмовляємо людей йти на театр конфлікту, я розумію, що він деякий час служив в українських силах, і його становище дуже відрізняється від положення найманця", - сказав Джонсон депутатам.
"Я сподіваюся, що до нього ставляться з турботою та співчуттям" - додав він.
Слід зазначити, що крім Асліна в російському полоні також перебуває інший британець - Шон Піннер.
Раніше Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука.