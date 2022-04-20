Джонсон закликав Росію зі співчуттям ставитися до полонених британців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію з співчуттям ставитися до британця, який потрапив у полон в Україні, додавши, що той деякий час служив в українській армії і не є найманцем.

Відповідаючи на запитання про відео з Айденом Асліном, полоненим британцем, який приєднався до українських морських піхотинців, Джонсон закликав російську державу ставитися до нього "гуманно і співчутливо", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Хоча... ми активно відмовляємо людей йти на театр конфлікту, я розумію, що він деякий час служив в українських силах, і його становище дуже відрізняється від положення найманця", - сказав Джонсон депутатам.

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"Я сподіваюся, що до нього ставляться з турботою та співчуттям" - додав він.

Слід зазначити, що крім Асліна в російському полоні також перебуває інший британець - Шон Піннер.

Раніше Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука.