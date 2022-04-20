Новини

"Акція від Шойгу": родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання

22 43365
шойгу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу, згідно з яким родичі ліквідованих російських окупантів отримають компенсацію проїзду на упізнання тіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Акція від Шойгу для родичів знищених окупантів: безкоштовний тур на упізнання", - зазначається в повідомленні.

Згідно з наказом міністра оборони РФ, тепер родичі вбитих в Україні військовослужбовців отримали можливість безплатно приїхати на упізнання і назад. Саме такий вигляд має нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: "Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад".

Читайте також: Шойгу прокоментував війну в Україні вперше за три тижні: Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР"

"Вочевидь, на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей", - наголошують в ГУР.

Акція від Шойгу: родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання 01
Акція від Шойгу: родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання 02

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Таких турів має бути якомога більше...Турагенції-ВСУ-респект...
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А флажок с леденцом в подарок???
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Тепер у москалів небагато туристичних маршрутів. Північна Корея, Іран та Сирія. Піде і такий...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини