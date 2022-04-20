"Акція від Шойгу": родичі ліквідованих окупантів можуть безкоштовно поїхати на упізнання

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу, згідно з яким родичі ліквідованих російських окупантів отримають компенсацію проїзду на упізнання тіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Акція від Шойгу для родичів знищених окупантів: безкоштовний тур на упізнання", - зазначається в повідомленні.

Згідно з наказом міністра оборони РФ, тепер родичі вбитих в Україні військовослужбовців отримали можливість безплатно приїхати на упізнання і назад. Саме такий вигляд має нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: "Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад".

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"Вочевидь, на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей", - наголошують в ГУР.



