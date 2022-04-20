Постачання Україні броньованих машин - не табу для Німеччини, - Бербок

Німеччина не проти надати Україні броньовані машини, але наразі не має такої техніки для негайного відвантаження.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгаром Рінкевічсом у Ризі 20 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат уникла відповіді на запитання щодо "стриманості" Берліна в питанні надання Києву важких озброєнь, заявивши, що Німеччина дуже швидко надала Україні певні системи, але наразі запаси Бундесверу "вичерпані", а питання подальших постачань має вирішуватися разом усіма партнерами в ЄС і НАТО. Проте німецький уряд буде сприяти якнайшвидшому виготовленню німецькими концернами озброєнь, яких дуже потребують ЗСУ.

Бербок також запевнила: "Постачання Україні броньованих машин, що вже роблять деякі інші держави, не є (для Німеччини. - Ред.) табу, хоча так може здаватися з огляду на публічні дискусії; … такі поставки вже схвалені, але поки не визначено, що можна поставити швидко та без затримки".

За її словами, ФРН готова підтримати ті країни, які дійсно швидко можуть переправити в Україну таку техніку радянського або російського виробництва.

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Водночас очільниця німецького МЗС зауважила, що потрібно дивитися на перспективу: "Йдеться не лише про термінову потребу (ЗСУ. - Ред.), йдеться про захист ближчими днями та тижнями - це є центральним завданням, тож союзники мають разом, а не один проти одного, підтримати Україну. Але йдеться про те, що буде після 3 тижнів, - 3 місяці, 3 роки, і тут Німеччина зможе зробити більший внесок. Тому ми виділили 1 млрд євро для того, щоб Україна могла закупити складні системи".

Міністр заявила про готовність підтримувати Україні в її боротьбі, яка також є битвою за свободу Європи. Вона підкреслила, що "Путін не має виграти свою протизаконну загарбницьку війну".