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Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США

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Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців, безпосередньо знайомих з оцінкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами одного з посадовців, США зафіксували кілька нових атак російських військ, які, вочевидь, є пробними атаками для перевірки української оборони.

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Тим не менш, лінії фронту залишаються статичними, і поки жодна велика територія не переходить із рук до рук.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Перехватчик
  • Ksenia VB
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