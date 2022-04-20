Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США
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Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців, безпосередньо знайомих з оцінкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами одного з посадовців, США зафіксували кілька нових атак російських військ, які, вочевидь, є пробними атаками для перевірки української оборони.
Тим не менш, лінії фронту залишаються статичними, і поки жодна велика територія не переходить із рук до рук.