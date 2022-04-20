Кремль збирається вводити на тимчасово окупованих територіях України уроки "просвітництва" з виправдання війни, – правозахисник Лисянський

Окупаційні адміністрації РФ на окупованих частинах Луганської і Донецької областей збираються вводити у школах уроки з історичного "просвітництва", метою яких є пояснення та виправдання дій військової агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

У травні цього року планується вивезення вчителів із окупованих територій України, які погодилися працювати з окупантами. Викладачів вивозитимуть до Криму для проведення тренінгів та інструктажу з викладання даного предмета.

"Наразі РФ програє ідеологічний фронт. Підростаюче покоління та молодь на окупованій території України називає дії РФ воєнною агресією, а не т.зв. спеціальною військовою операцією. Існує безліч підтверджених фактів, коли російські окупанти вбивали батьків на очах дітей, вбивали дітей. У вбитих батьків залишилися діти, у них залишилися їхні друзі та родичі, які знають правду та вголос говорять про неї. У Кремлі розуміють цю проблему і намагаються атакувати на ідеологічному фронті", – каже Лисянський.

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Так само діють і в РФ. Так з 1 вересня у російських школах проводитимуть пропагандистські уроки, де дітям роз'яснюватимуть "цілі та завдання" війни Росії проти України.