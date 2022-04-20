На Київщині затримано "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура

За співпрацю з військовими РФ під час окупації мешканцю Макарівської ОТГ на Київщині повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими Російської Федерації, співпрацював із загарбниками.

"Підозрюваний в умовах воєнного стану надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких російські військові потім грабували. Крім того, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священника-колаборанта з УПЦ будуть судити на Житомирщині, - прокуратура

У прокуратурі зазначили, що армія РФ знищила інфраструктуру Андріївки на понад 60%, це найбільша кількість руйнувань серед населених пунктів Макарівської ОТГ.