Рашисти у Попасній захопили деякі багатоповерхівки та будівлі поліції, - голова ВЦА Ханатов

Завдяки Збройним Силам України в окупантів не виходить прорвати оборону у Попасній, але українські захисники потребують військової підтримки.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник міської військової адміністрації Попасної Микола Ханатов, інформує Цензор.НЕТ.

"(Захоплено. - Ред.) не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли", - розповів він.

За словами Ханатова, окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону.

"Але завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші Збройні сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою", - додав він.

"Вже місяць у Попасній немає ніяких послуг. Все вщент зруйнували росіяни. Розбито водогони, газогони. Електричні опори повалено на землю. Відновлювати немає можливості. Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена, або зруйнована", - наголосив Ханатов.

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