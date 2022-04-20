Рашисти у Попасній захопили деякі багатоповерхівки та будівлі поліції, - голова ВЦА Ханатов
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник міської військової адміністрації Попасної Микола Ханатов, інформує Цензор.НЕТ.
"(Захоплено. - Ред.) не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли", - розповів він.
За словами Ханатова, окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону.
"Але завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші Збройні сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою", - додав він.
"Вже місяць у Попасній немає ніяких послуг. Все вщент зруйнували росіяни. Розбито водогони, газогони. Електричні опори повалено на землю. Відновлювати немає можливості. Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена, або зруйнована", - наголосив Ханатов.