Україна запропонувала ЄС комплексний підхід для позбавлення залежності від енергоресурсів з РФ

Україна запропонувала комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зокрема, мова йде про заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел (збільшення використання скрапленого природного газу та поставок нафти танкерами).

Також Україна закликає до погодження 9-місячного строку відмови від російської нафти, що дасть постачальникам з інших країн можливість укласти контракти з європейськими клієнтами та збільшити видобуток. Пропонується і відмова від російського ядерного палива.

До газу, який транспортується до ЄС, Україна пропонує застосувати так звану "іранську модель" санкцій, за якої оплата за поставлений газ буде зберігатися на спеціальних європейських рахунках, допоки рф не припинить агресію і не відшкодує завдані збитки.

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