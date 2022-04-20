Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

Російські-окупаційні війська тримають в облозі близько 120 тисяч жителів Маріуполя.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.

"Вони продовжують ракетні обстріли по всій територі нашої держави. Тримають в облозі, за нашими даними, близько 120 тис. осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші, ніж це було в Бородянці.

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. Точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо", - наголосив глава держави.

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