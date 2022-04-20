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Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

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маріуполь
Російські-окупаційні війська тримають в облозі близько 120 тисяч жителів Маріуполя.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.

"Вони продовжують ракетні обстріли по всій територі нашої держави. Тримають в облозі, за нашими даними, близько 120 тис. осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші, ніж це було в Бородянці. 

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. Точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо", - наголосив глава держави.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    и кто же в этом виноват???
  • MAKAROV ddf66d11
    Напомню: назначенцы ЗЕ в лице губернатора Херсонской области (не организовал тероборону не подготовил город и область к обороне от слова совсем), глава СБУ области (прохлопал армию, которая топталась у перешейка готовая к нападению) - просрали Херсонскую область, с нее рашисты зашли на Мариуполь и окружили город. Мэр Мариуполя Бойченко получил еще 24 февраля смс на совещании и ******** с города в первый день, не предупредив жителей и оставил их на заклание, точнее тупо принес в жертву. Было 6 дней чтобы свалить из города, но ЗЕ и вся контора не сообщили жителям Мариуполя, что их вот-вот окружат. Мариуполь на совести власти
  • Bodalux
    Зелені холуї не просрали Херсонщину, а тупо передали оркам. За зраду відповідальності ніхто не поніс, навіть підозри не оголошено. Можна зробити висновок - це відбувався заздалегідь спланований злив території, а вигодоотримувачем є центральна влада. Іншим я не знаходжу пояснення як колона орків змогла вже вранці 24 лютого заїхати у Херсон. Лозунг одного поца "надо просто перестать стрелять" був реалізований насправді(
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