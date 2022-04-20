Я не знаю, коли ми зможемо деблокувати Маріуполь. Для цього потрібна важка зброя, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам абсолютно відкрито, що так, всі хлопці в Маріуполі хочуть нашої перемоги, хочуть розблокування. Ніхто не збирається здаватися ворогу. Це їхнє внутрішнє відчуття. Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи.
Перше. Серйозна допомога важкою зброєю. На яку ми розраховуємо і вони розраховують. Спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо.
Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ. З якими б публічними сигналами вони не виходили і казали "ми готові, ми відкриті, ми готові до обміну". Вони не знають, у що вони грають, або навпаки, вони продовжують гратися", - пояснив глава держави.