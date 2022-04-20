Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року. Потім в рамках дорожньої карти Євросоюзу відбудеться відмова від газу з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.
За її словами, відмова Німеччини від російської нафти відбудеться у два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року - до нуля.
"Потім у рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.