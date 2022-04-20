На Луганщині поліція продовжує виконувати свої обов'язки, наразі діють 450 співробітників, - Клименко

Глава Національної поліції Ігор Клименко дав коментар Цензор.НЕТ щодо дій поліції на Луганщині під час російського вторгнення.

Про це у повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На Луганщині Національна поліція продовжує виконувати свої обов'язки, наразі на території області діють 450 співробітників полції на чолі з начальником ГУ НП. По деяких місцях розтшування наших підрозділів були завдані ракетні та авіаційні удари, є втрати особового складу, тому довелось змінити дислокацію. Але поліція на Луганщині продовжує працювати", - сказав Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негайно поверніть українську владу на Луганщину, - Бутусов