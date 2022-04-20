В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО
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На космодромі "Плесецьк" російські окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Новий комплекс має високі тактико-технічні характеристики і здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів йому у світі немає і ще довго не буде. Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних Сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої, агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", - сказав президент країни-агресора.
В Міноборони РФ заявили, що ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО.