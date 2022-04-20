В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО

На космодромі "Плесецьк" російські окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Новий комплекс має високі тактико-технічні характеристики і здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів йому у світі немає і ще довго не буде. Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних Сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої, агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", - сказав президент країни-агресора.

В Міноборони РФ заявили, що ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО.

Також читайте: У Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки