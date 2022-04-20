У Чорногорії заборонили Russia Today і Sputnik
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У Чорногорії заборонили російські пропагандистські медіа Russia Today і Sputnik у межах санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Відповідно до ухвалених санкцій, місцевим операторам буде заборонено транслювати або сприяти поширенню будь-якого контенту Russia Today і Sputnik.
Заборона стосується англійського підрозділу Russia Today та операцій у Великій Британії, Німеччині, Франції та Іспанії.
Вона поширюється на ліцензії на мовлення або дозвіл, передачу та розповсюдження між двома компаніями, місцевими операторами та інтернет-провайдерами.
Зазначається, що Євросоюз заборонив Russia Today і Sputnik ще минулого місяця через систематичні маніпуляції з інформацією та дезінформацію стосовно вторгнення Росії в Україну.