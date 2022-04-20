Новини

Поблизу Ізюма ворог зазнає значних втрат, - Синєгубов

28 17114
ізюм
Поблизу Ізюма Харківської області ворог випробовує позиції ЗСУ на міцність і постійно зазнає значних втрат - як живої сили, так і техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині гаряче. Там ідуть бої. Ворог постійно намагається випробовувати наші оборонні позиції. Наші бійці їх тримають. Ворог несе там значні втрати, з авіації в тому числі. Серед живої сили великі втрати і великі втрати броньованої техніки", - сказав Синєгубов.

Про ситуацію в обласному центрі голова ОВА розповів, що близько 3-ї ночі були обстріли по цивільній інфраструктурі. Вранці обстрілів не було.

"Наразі чекаємо, готуємося. Ми розуміємо, що вони (вороги - ред.) нікуди не ділися. Можливо, десь погода грає нам на руку. Ми готові. Закликаємо людей без крайньої необхідності не перебувати зараз на вулицях, однак наші Збройні сили працюють", - сказав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізюмі російські окупанти примусово мобілізують місцевих чоловіків, - Денісова

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Харків, насипай москалям!!!
  • Claudia Smith
    Молимось, молимось за українців.
    Ми переможемо, а свинокацапи горітимуть у пеклі.
    і щоб свинокацапам відірвало руки, ноги, а решту щоб відправили свиноматкам і щоб вони довіку витирали їм жопи, соломою.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини