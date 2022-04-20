Поблизу Ізюма ворог зазнає значних втрат, - Синєгубов

Поблизу Ізюма Харківської області ворог випробовує позиції ЗСУ на міцність і постійно зазнає значних втрат - як живої сили, так і техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині гаряче. Там ідуть бої. Ворог постійно намагається випробовувати наші оборонні позиції. Наші бійці їх тримають. Ворог несе там значні втрати, з авіації в тому числі. Серед живої сили великі втрати і великі втрати броньованої техніки", - сказав Синєгубов.

Про ситуацію в обласному центрі голова ОВА розповів, що близько 3-ї ночі були обстріли по цивільній інфраструктурі. Вранці обстрілів не було.

"Наразі чекаємо, готуємося. Ми розуміємо, що вони (вороги - ред.) нікуди не ділися. Можливо, десь погода грає нам на руку. Ми готові. Закликаємо людей без крайньої необхідності не перебувати зараз на вулицях, однак наші Збройні сили працюють", - сказав Синєгубов.

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