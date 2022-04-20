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В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція. ФОТО

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В Гостомелі на Київщині правоохоронці затримали 49-річного мародера, який обкрадав оселі місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція 01

Чоловіка затримали за "гарячим слідом"- саме тоді, коли він виносив речі з помешкання свого односельця. Поліцейські вилучили у мародера побутову техніку та інші речі домашнього вжитку.

За крадіжки під час воєнного стану злодію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Andreas Muller
    За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
  • Серая Лиса
    Мародеров во все времена расстреливали на месте.
  • Артм Воронцов
    все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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