В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція. ФОТО

В Гостомелі на Київщині правоохоронці затримали 49-річного мародера, який обкрадав оселі місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Чоловіка затримали за "гарячим слідом"- саме тоді, коли він виносив речі з помешкання свого односельця. Поліцейські вилучили у мародера побутову техніку та інші речі домашнього вжитку.

За крадіжки під час воєнного стану злодію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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