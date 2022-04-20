Ми готові до різних форматів обміну наших людей у Маріуполі на військових РФ, - Зеленський

Україна готова на до різних форматів обміну своїх цивільних та військових з Маріуполя на військовослужбовців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час премконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі. - Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних на будь-який формат обміну", - розповів він.

За словами Зеленського, він готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ.

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