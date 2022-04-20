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Ми готові до різних форматів обміну наших людей у Маріуполі на військових РФ, - Зеленський

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зеленський
Україна готова на до різних форматів обміну своїх цивільних та військових з Маріуполя на військовослужбовців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час премконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі. - Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних на будь-який формат обміну", - розповів він.

За словами Зеленського, він готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
  • CrossFirenko
    Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
  • надежда сахарова a84ee557
    Поменять на ОП Украины в полном составе.
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