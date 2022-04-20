Для Фінляндії важливо ухвалити рішення щодо НАТО разом зі Швецією, - Хаавісто
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За словами глави МЗС Фінляндії, співпраця при ухваленні рішення про можливе членство в НАТО допоможе підготуватися до можливої реакції з боку Росії.
"Потрібно зазначити, що повернення до минулого не буде. У ситуації, коли Росія намагається створити сферу впливу шляхом тиску та військовими засобами, відсутність реакції на мінливу ситуацію з безпекою могла б призвести до зміни позиції Фінляндії у світі та скорочення нашого простору для маневру", – заявив Хаавісто.
Він також підкреслив, що рішення Фінляндії про приєднання до військового союзу не спрямоване проти будь-кого.
Парламент обговорить доповідь уряду про зміну ситуації в галузі безпеки, яку було підготовлено минулого тижня.
Після цього обговорення можливого членства Фінляндії в НАТО продовжиться у парламентських комітетах із залученням експертів.
Уряд вважає, що вступ Фінляндії і Швеції до НАТО позитивно позначиться на стабільності у регіоні Балтійського моря.
У травні президент і уряд, як очікується, представлять пропозицію щодо членства в Альянсі.
Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися.